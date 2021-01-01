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ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОСЕРВИСА

Ведение учета авторемонта и печать всех необходимых документов. Складской учет автозапчастей, клиентская база, рассчет зарплаты, печатные формы: Заказ-Наряда, Счета, Акта, УПД, Накладной, Товарного чека, необходимые отчеты и выгрузки в Excel и 1С On-line программа ДокУчет для АвтоСервиса разработана для свободного использования на условиях анонимности и готова к работе сразу после регистрации. У нас нет вирусов и вредоносных реклам. Мы работаем над задачей создать быстрый и удобный софт для автосервисов, чтобы упростить Вашу работу и настроить документальный учет и в гараже и техцентре.

ON-LiNE программа для автосервиса
Бесплатный доступ в ДокУчет автосервис
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ON-LiNE программа для автосервиса
Бесплатный доступ в ДокУчет автосервис

о программе докучет

Возможности программы для автосервиса

DokUchet.ru программа для автосервиса разработанная для свободного использования на условиях анонимности. У нас нет вирусов и вредоносных реклам. Мы работаем над задачей создать быстрый и удобный софт для автосервисов, чтобы упростить Вашу работу и настроить понятный учет.

  • Программа для СТО ДокУчет предоставляет возможность создавать Заказ-Наряды. Добавить в Заказ-Наряд работы и запчасти. Установить скидку отдельно на работы и отдельно на запчасти. На каждую работу выбрать исполнителя и контролировать количество работ за период для расчета заработной платы.
  • В программе ДокУчет автосервис возможно вести складской учет по нескольким складам. Документами Поступление, Списание, Перемещение и Заказ-Наряд производятся движение товаров по складу. Актуальный контроль остатков и истории по реализации запчастей.
  • Для оптимального распределения рабочего времени, программа для автосервиса имеет документ предварительная запись, с помощью которого вы всегда сможете спланировать загруженность на будущие даты.
  • Для оптимального распределения рабочего времени, программа для автосервиса имеет документ предварительная запись, с помощью которого вы всегда сможете спланировать загруженность на будущие даты.
  • ДокУчет имеет все основные документы для автосервиса и предоставляет возможность распечатать Акт осмотра автомобиля, Заказ-Наряд, выставить Счет онлайн, сформировать Акт выполненных работ и Счет-Фактуру (УПД).

DokUchet имеет возможность для экспорта и импорта товаров, работ, отчетов и печатных форм наряд-заказов в Excel.

Технические требования программы для автосервиса

У программы для автосервиса ДокУчет требования к оборудованию минимальны.
Для работы в программе достаточно иметь любой офисный компьютер или планшет с выходом в интернет для открытия сайта dokuchet.ru. Вам не нужно покупать мощные серверы, дорогостоящее програмное обеспечение и лицензии, нанимать разработчиков и сисадминов.
Бесплатная программа для автосервиса готова к работе сразу после регистрации в любое время 24/7 онлайн dokuchet.ru


ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ DokUchet.ru?

Наше обязательство перед Вами - обеспечить честное, дружелюбное и удобное обслуживание. Мастера выбирают ДокУчет потому что программа интуитивно понятна, не требует дополнительного обучения и универсальна в возможностях.

ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММЫ ОТ ЖЕЛАЕМОГО

78%

УДОБСТВО и простота использования

97%

ТЕХПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ

87%
300 +

АВТОСЕРВИСОВ РАБОТАЮТ В ДОКУЧЕТЕ

38 %

РАБОТАЮТ В ПРОГРАММЕ БЕСПЛАТНО

1700 +

СОЗДАЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО НАРЯД-ЗАКАЗОВ

700 +

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Тарифы на обслуживание в программе:

Возможности

Start

Standart

Prof

Prof +

бесплатно

700 руб/мес

1000 руб/мес

расчетная

Количество наряд-заказов в месяц

до 200

до 1000

более 1000

более 1000

Учет Наряд-заказов

+

+

+

+

Складской учет

+

+

+

+

Учет зарплаты

+

+

+

+

Учет предварительных записей

+

+

+

+

Выгрузки отчетов и справочников

+

+

+

+

Выгрузки печатных форм документов

+

+

+

+

Он-лайн консультант

+

+

+

+

Загрузка из файлов

-

-

до 5 в мес.

+

Модули обмена данными с 1С

-

-

-

+

Индивидуальное обслуживание и доработки

-

-

-

+

Количество пользователей

1

до 5

до 10

«При старте сэкономили хорошую сумму на покупке специализированной программы. Со временем планировали перейти на что-то более профессиональное, но протестировав другой софт отказались. После некоторых доработок программа полностью удовлетворяет наши потребности».
Коновалов Андрей «АК-СЕРВИС»
«Распределение обязанностей на мастера,кладовщика и кассира то что мы искали. Удобный отчет по работам слесарей, складской учет и движение запчастей. Удобно планирование работ по предварительной записи. Оперативно отрабатывает обратная связь. Хорошие специалисты, с которыми приятно работать»
Буркевич Евгений «СТО ДОН-АВТО»
«Для меня функционала и набора отчетов было недостаточно. Работать в типовом решении можно, но советую при выборе программы сразу брать тариф Prof и расширить возможности. Мы к этому выбору шли пол года и жалеем о потраченном времени. Сейчас программа работает так как мы хотели. Разработчикам респект.»
Лемишев Виталий «Техцентр REMOTORS»
«Купили 1С, вложили массу денег на доработки и затраты продолжаются. Используем докучет как альтернативный вариант при проблемах с основной базой. В программе можно быстро открыть заказ наряд, добавить работы и любые запчасти. Цена использования программы в месяц меньше чем стоимость часа работы программиста»
Пронин Алексей «ИП ПРОНИН А.В.»

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Дополнительно
Услуги
  • Учет заказ-нарядов
  • Складской учет
  • Формы документов автосервиса
  • База клиентов
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  • 09:00 - 21:00
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