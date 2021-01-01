DokUchet.ru программа для автосервиса разработанная для свободного использования на условиях анонимности. У нас нет вирусов и вредоносных реклам. Мы работаем над задачей создать быстрый и удобный софт для автосервисов, чтобы упростить Вашу работу и настроить понятный учет. Программа для СТО ДокУчет предоставляет возможность создавать Заказ-Наряды. Добавить в Заказ-Наряд работы и запчасти. Установить скидку отдельно на работы и отдельно на запчасти. На каждую работу выбрать исполнителя и контролировать количество работ за период для расчета заработной платы.

В программе ДокУчет автосервис возможно вести складской учет по нескольким складам. Документами Поступление, Списание, Перемещение и Заказ-Наряд производятся движение товаров по складу. Актуальный контроль остатков и истории по реализации запчастей.

Для оптимального распределения рабочего времени, программа для автосервиса имеет документ предварительная запись, с помощью которого вы всегда сможете спланировать загруженность на будущие даты.

Для оптимального распределения рабочего времени, программа для автосервиса имеет документ предварительная запись, с помощью которого вы всегда сможете спланировать загруженность на будущие даты.

ДокУчет имеет все основные документы для автосервиса и предоставляет возможность распечатать Акт осмотра автомобиля, Заказ-Наряд, выставить Счет онлайн, сформировать Акт выполненных работ и Счет-Фактуру (УПД). DokUchet имеет возможность для экспорта и импорта товаров, работ, отчетов и печатных форм наряд-заказов в Excel.