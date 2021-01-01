Ведение учета авторемонта и печать всех необходимых документов. Складской учет автозапчастей, клиентская база, рассчет зарплаты, печатные формы: Заказ-Наряда, Счета, Акта, УПД, Накладной, Товарного чека, необходимые отчеты и выгрузки в Excel и 1С On-line программа ДокУчет для АвтоСервиса разработана для свободного использования на условиях анонимности и готова к работе сразу после регистрации. У нас нет вирусов и вредоносных реклам. Мы работаем над задачей создать быстрый и удобный софт для автосервисов, чтобы упростить Вашу работу и настроить документальный учет и в гараже и техцентре.
DokUchet.ru программа для автосервиса разработанная для свободного использования на условиях анонимности.
У нас нет вирусов и вредоносных реклам. Мы работаем над задачей создать быстрый и удобный софт для автосервисов,
чтобы упростить Вашу работу и настроить понятный учет.
У программы для автосервиса ДокУчет требования к оборудованию минимальны. Для работы в программе достаточно иметь любой офисный компьютер или планшет с выходом в интернет для открытия сайта dokuchet.ru. Вам не нужно покупать мощные серверы, дорогостоящее програмное обеспечение и лицензии, нанимать разработчиков и сисадминов. Бесплатная программа для автосервиса готова к работе сразу после регистрации в любое время 24/7 онлайн dokuchet.ru
Наше обязательство перед Вами - обеспечить честное, дружелюбное и удобное обслуживание. Мастера выбирают ДокУчет потому что программа интуитивно понятна, не требует дополнительного обучения и универсальна в возможностях.
Тарифы на обслуживание в программе:
|
Возможности
|
Start
|
Standart
|
Prof
|
Prof +
|
бесплатно
|
700 руб/мес
|
1000 руб/мес
|
расчетная
|
Количество наряд-заказов в месяц
|
до 200
|
до 1000
|
более 1000
|
более 1000
|
Учет Наряд-заказов
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Складской учет
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Учет зарплаты
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Учет предварительных записей
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Выгрузки отчетов и справочников
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Выгрузки печатных форм документов
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Он-лайн консультант
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Загрузка из файлов
|
-
|
-
|
до 5 в мес.
|
+
|
Модули обмена данными с 1С
|
-
|
-
|
-
|
+
|
Индивидуальное обслуживание и доработки
|
-
|
-
|
-
|
+
|
Количество пользователей
|
1
|
до 5
|
до 10
|
∞
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