Ведение учета в салоне красоты и печать всех необходимых документов. Складской учет материалов, клиентская база, расчет зарплаты, предварительная запись, учет расходов и расчетов с поставщиками, печатные формы: Квитанция, Счет, Акт, УПД, Накладная, Товарный чек, Заказ-Наряд, необходимые отчеты и выгрузки в Excel и 1С. On-line программа ДокУчет в салоне красоты разработана для свободного использования на условиях анонимности и готова к работе сразу после регистрации.
Оптимазация затрат позволяет нам предложить минимальную цену за максимальные возможности, сообщите если найдете дешевле и мы сделаем Вам бонус
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Тарифы
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Start
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Standart
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Prof
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стоимость обслуживания по тарифу за месяц
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БЕСПЛАТНО
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500 руб
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700 руб
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расчетная
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Количество заказов каждый месяц
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до 400
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до 900
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более 900
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Учет заказов
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Учет материалов
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Учет зарплаты
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Учет предварительных записей
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Учет расчетов с поставщиками
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Учет расходов
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Выгрузки отчетов и справочников
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Выгрузки печатных форм документов
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Он-лайн консультант
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Загрузка из файлов
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Модули обмена данными с 1С
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Индивидуальное обслуживание и доработки
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до 10
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On-line программа ДокУчет разработана для свободного использования на условиях анонимности и готова к работе сразу после регистрации. У нас нет вирусов и вредоносных реклам. Мы работаем над задачей создать быстрый и удобный софт, который автоматизирует рабочие процессы, поможет настроить понятный учет и будет максимально доступен для салона красоты.
Бесплатный функционал программы для салона красоты позволяет вести: складской учет, клиентскую базу, планирование по предварительной записи, расчет зарплаты, учет расходов, расчеты с поставщиками
и содержит все необходимые печатные формы такие как: Квитанция с логотипом, Заказ-Наряд, Счет, Акт, УПД, Накладная, Товарный чек.
Для контроля данных имеются информативные отчеты с возможностью выгрузки в Excel и 1С.
Бесплатный функционал программы для салона красоты позволяет вести: складской учет, клиентскую базу, планирование по предварительной записи, расчет зарплаты, учет расходов, расчеты с поставщиками и содержит все необходимые печатные формы такие как: Квитанция с логотипом, Заказ-Наряд, Счет, Акт, УПД, Накладная, Товарный чек. Для контроля данных имеются информативные отчеты с возможностью выгрузки в Excel и 1С.
У программы для салона красоты ДокУчет требования к оборудованию минимальны. Для работы в сервисе dokuchet.ru достаточно иметь любой компьютер или планшет с выходом в интернет. Вам не нужно покупать серверы, дорогостоящее програмное обеспечение, лицензии, нанимать программистов и сисадминов, постоянно тратить на это деньги. Вы без дополнительных затрат, самостоятельно сможете бесплатно зарегистрироваться и приступить к работе в программе для салона красоты. Программа для салона красоты работает в любое время и в любом месте 24/7 мы онлайн на dokuchet.ru
Наше обязательство перед Вами - обеспечить честное, дружелюбное и удобное обслуживание. Мастера выбирают ДокУчет потому что программа интуитивно понятна, не требует дополнительного обучения и универсальна в возможностях.