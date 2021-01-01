Бесплатный функционал программы для салона красоты позволяет вести: складской учет, клиентскую базу, планирование по предварительной записи, расчет зарплаты, учет расходов, расчеты с поставщиками и содержит все необходимые печатные формы такие как: Квитанция с логотипом, Заказ-Наряд, Счет, Акт, УПД, Накладная, Товарный чек. Для контроля данных имеются информативные отчеты с возможностью выгрузки в Excel и 1С. Программа ДокУчет предоставляет возможность легкого учета Заказов. Добавить в Заказ-Наряд работы и материалы. Установить скидку отдельно на услуги и товары. Выбирать исполнителя на каждую работу и начислять процент в заработную плату.

Документами Поступление, Заказ-Наряд, Реализация, Списание и Перемещение производятся движения материалов в складском учете салона красоты . Отчеты по остаткам, реализации и движению товаров позволяют контролировать склад.

. Отчеты по остаткам, реализации и движению товаров позволяют контролировать склад. С помощью функционала предварительная запись, вы всегда сможете спланировать загруженность и оптимально распределить рабочее время сотрудников.

Учет расходов, позволяет контролировать в салоне красоты выдачу денежных средств из кассы.

Предусмотрена возможность контроля расчетов с поставщиками по материалам "на реализацию" Программа постоянно развивается и дорабатывается. Для нас важно каждое замечание и мнение пользователей. Все обращения оперативно отрабатываются, а если предложение востребовано, тогда бесплатно внедряется. Регистрируйтесь бесплатно на dokuchet.ru салон красоты, это сэкономит время и средства в Вашем бизнесе.