X
Facebook Vkontakte Instagram Telegram
Логотип докучет

ПРОГРАММА
ДЛЯ
САЛОНА КРАСОТЫ

Ведение учета в салоне красоты и печать всех необходимых документов. Складской учет материалов, клиентская база, расчет зарплаты, предварительная запись, учет расходов и расчетов с поставщиками, печатные формы: Квитанция, Счет, Акт, УПД, Накладная, Товарный чек, Заказ-Наряд, необходимые отчеты и выгрузки в Excel и 1С. On-line программа ДокУчет в салоне красоты разработана для свободного использования на условиях анонимности и готова к работе сразу после регистрации.

ON-LiNE программа салон красоты
Попробуйте бесплатно
учет в салоне красоты
Получить доступ
ON-LiNE программа салон красоты
Регистрация в ДокУчет салон красоты

Цены на обслуживание учета в салоне красоты

Оптимазация затрат позволяет нам предложить минимальную цену за максимальные возможности, сообщите если найдете дешевле и мы сделаем Вам бонус

Тарифы
Start
Standart
Prof
Prof+
стоимость обслуживания по тарифу за месяц
БЕСПЛАТНО
500 руб
700 руб
расчетная

Количество заказов каждый месяц

до 400

до 900

более 900

более 900

Учет заказов

+

+

+

+

Учет материалов

+

+

+

+

Учет зарплаты

+

+

+

+

Учет предварительных записей

+

+

+

+

Учет расчетов с поставщиками

+

+

+

+

Учет расходов

+

+

+

+

Выгрузки отчетов и справочников

+

+

+

+

Выгрузки печатных форм документов

+

+

+

+

Он-лайн консультант

+

+

+

+

Загрузка из файлов

-

-

до 5 в мес.

+

Модули обмена данными с 1С

-

-

-

+

Индивидуальное обслуживание и доработки

-

-

-

+

Количество пользователей

до 3

до 6

до 10

On-line программа ДокУчет разработана для свободного использования на условиях анонимности и готова к работе сразу после регистрации. У нас нет вирусов и вредоносных реклам. Мы работаем над задачей создать быстрый и удобный софт, который автоматизирует рабочие процессы, поможет настроить понятный учет и будет максимально доступен для салона красоты.

Платформа для салона красоты

Возможности программы для салона красоты

Бесплатный функционал программы для салона красоты позволяет вести: складской учет, клиентскую базу, планирование по предварительной записи, расчет зарплаты, учет расходов, расчеты с поставщиками и содержит все необходимые печатные формы такие как: Квитанция с логотипом, Заказ-Наряд, Счет, Акт, УПД, Накладная, Товарный чек. Для контроля данных имеются информативные отчеты с возможностью выгрузки в Excel и 1С.

  • Программа ДокУчет предоставляет возможность легкого учета Заказов. Добавить в Заказ-Наряд работы и материалы. Установить скидку отдельно на услуги и товары. Выбирать исполнителя на каждую работу и начислять процент в заработную плату.
  • Документами Поступление, Заказ-Наряд, Реализация, Списание и Перемещение производятся движения материалов в складском учете салона красоты. Отчеты по остаткам, реализации и движению товаров позволяют контролировать склад.
  • С помощью функционала предварительная запись, вы всегда сможете спланировать загруженность и оптимально распределить рабочее время сотрудников.
  • Учет расходов, позволяет контролировать в салоне красоты выдачу денежных средств из кассы.
  • Предусмотрена возможность контроля расчетов с поставщиками по материалам "на реализацию"

Программа постоянно развивается и дорабатывается. Для нас важно каждое замечание и мнение пользователей. Все обращения оперативно отрабатываются, а если предложение востребовано, тогда бесплатно внедряется. Регистрируйтесь бесплатно на dokuchet.ru салон красоты, это сэкономит время и средства в Вашем бизнесе.

Технические требования программы для салона красоты

У программы для салона красоты ДокУчет требования к оборудованию минимальны.
Для работы в сервисе dokuchet.ru достаточно иметь любой компьютер или планшет с выходом в интернет. Вам не нужно покупать серверы, дорогостоящее програмное обеспечение, лицензии, нанимать программистов и сисадминов, постоянно тратить на это деньги. Вы без дополнительных затрат, самостоятельно сможете бесплатно зарегистрироваться и приступить к работе в программе для салона красоты.
Программа для салона красоты работает в любое время и в любом месте 24/7 мы онлайн на dokuchet.ru


ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ DokUchet.ru?

Наше обязательство перед Вами - обеспечить честное, дружелюбное и удобное обслуживание. Мастера выбирают ДокУчет потому что программа интуитивно понятна, не требует дополнительного обучения и универсальна в возможностях.

ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММЫ ОТ ЖЕЛАЕМОГО

78%

УДОБСТВО и простота использования

89%

ТЕХПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ

97%

ЦЕНА

95%
400 +

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РАБОТАЮТ В ДОКУЧЕТЕ

~38 %

ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОГРАММУ БЕСПЛАТНО

1500 +

НОВЫХ НАРЯД-ЗАКАЗОВ ЕЖЕДНЕВНО

800 +

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Программа удобная, функционал информативен не требует дополнительного обучения. Для стабильности в работе подключили ноутбук к мобильному интернету, рекомендую поступать также. В остальном серьёзных замечаний нет, техподдержка на высоте.
Ольга ИП "Фролова О.В."
В программе привлекла возможность учета нескольких парикмахерских в 1 базе. У нас небольшая сеть салонов и мне как руководителю нужно дистанционно контролировать процессы в разных местах. ДокУчет позволяет мне это делать даже когда я на отдыхе в другой стране.
Ставицкая Елизавета «Бьюти-Стайл»
На Докучет перешли после того как вирус второй раз убил нашу программу. Выбирали по стоимости и нам важна обратная связь. В Докучете моментальная реакция на обращения и предложения. Цена также устраивает, на обслуживание старой программы уходило в разы больше.
Кучуренко Алёна Центр красоты ЭССЭ
После жалобы бывшей сотрудницы, у нас изъяли оборудование на котором находились базы и все данные по фирме. Мы потратили несколько дней пока пришли к решению использовать облачный сервис Докучет. Вот уже 3 месяца работаем в этой программе, все устраивает.
P.S.: Cтарые компьтеры нам всё ещё не вернули.
Алексанина Анна RED BERRY

Попробуйте бесплатно

Получить доступ
YouTube Facebook Vkontakte
YouTube Facebook Vkontakte
logo-brand1
логотип-бренд41
логотип-бренд31
логотип-бренд21
logo-brand1
логотип-бренд41
логотип-бренд31
логотип-бренд21
logo-brand1
логотип-бренд41
логотип-бренд31
логотип-бренд21
Дополнительно
Услуги
  • Учет заказ-нарядов
  • Складской учет
  • Учет предварительной записи
  • База клиентов
  • Учет зарплаты
  • Расчеты с поставщиками
  • Учет расходов
Техподдержка
  • На платном тарифе: 24/7
  • На бесплатном тарифе:
  • Понедельник - пятница
  • 09:00 - 21:00
  • Суббота Воскресенье
  • 09:00 - 19:00
Обратная связь

Адрес

Москва

Адрес

Москва

телефон

+7(915)488-83-99

телефон

+7(915)488-83-99

whatsapp

whatsapp

Электронная почта

info@dokuchet.ru

Электронная почта

info@dokuchet.ru

Авторские права © 2021 DokUchet.ru